Великий Новгород, , 16:28 — REGNUM В Новгородской области за прошедшие сутки подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 16 мая, сообщили в областном оперативном штабе. О новом смертельном случае рассказал губернатор региона.

Таким образом на сегодняшний день общее количество подтвержденных фактов заражения составляет 598 случаев за всё время пандемии.

Как рассказал на своей странице в соцсети губернатор Новгородской области Андрей Никитин, шесть новых случаев заболевания зарегистрированы в Великом Новгороде, три — в Маловишерском, два — в Валдайском, по одному случаю — в Новгородском и Поддорском районах. Кроме того, первый случай заболевания зафиксирован в Батецком районе, до того остававшимся «чистым» от коронавируса.

«К сожалению, есть и новый летальный случай. Скончался мужчина 1975 года рождения. В больницу он поступил в крайне тяжелом состоянии (лечился дома самостоятельно)», — отметил губернатор Новгородской области.

Добавим, что количество выздоровевших пациентов в регионе за сутки увеличилось на 12 и достигло 170 человек. Общее количество летальных исходов составляет восемь случаев.

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