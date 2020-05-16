Нур-Султан, , 15:56 — REGNUM В Казахстане число вылечившихся пациентов с коронавирусом достигло 2959, сообщили 16 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

По состоянию на 16 мая выявлено 5850 случаев заражения. Таким образом, в Казахстане выздоровели 50,6% всех пациентов, заразившихся коронавирусом. От болезни скончались 34 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Казахстане отменили режим чрезвычайного положения. Власти республики поэтапно отменяют ограничительные меры. С 1 июня в республике планируют запустить внутреннее железнодорожное сообщение, с 1 мая восстановили несколько авиарейсов.

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