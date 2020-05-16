Армавир, Краснодарский край, , 15:49 — REGNUM Главный врач армавирской городской больницы уволен после скандала с нарушениями при выплатах медработникам. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова 16 мая.

«Работа комиссии еще не завершена, но факты нарушений уже начали подтверждаться. Соответственно, будут жесткие кадровые решения. Принято решение об увольнении главного врача армавирской городской больницы, в состав которой входит служба скорой медицинской помощи Армавира», — цитирует Минькову пресс-служба администрации края.

Как сообщало ИА REGNUM, после появившейся в сети информации о том, что ряд медиков скорой помощи не получили в полном объёме полагающиеся выплаты за работу с коронавирусом проверку начала прокуратура края, в Армавир была направлена комиссия.

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