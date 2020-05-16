Париж, , 15:47 — REGNUM В эту субботу, 16 мая, в социальных сетях прозвучали призывы к «желтым жилетам» принять участие в многочисленных митингах по всей Франции, сообщает La Depeche.

Издание отмечает, что от Тулузы до Монпелье, от Бордо до Страсбурга и от Парижа до Анже десятки групп протеста призывают выйти на улицы, чтобы «вывести из изоляции свой гнев».

Эпидемия COVID-19 только разожгла гнев «желтых жилетов», главные участники которых все еще активны в социальных сетях.

«Произошел сбой правительства, которое лгало нам, в частности, о защитных масках, об эпидемии во время первого тура муниципальных выборов, где люди были заражены вирусом», — заявил один из активистов движения Жером Родригес.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции местные власти запретили любую новую демонстрацию «желтых жилетов», которые после двух месяцев изоляции призвали сторонников выйти на улицы.

Подробнее в материале: Во Франции «желтые жилеты» призвали к новым демонстрациям