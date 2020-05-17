Белград, , 00:58 — REGNUM Министр обороны Сербии Александр Вулин 16 мая в интервью для Радио Свободная Европа (СМИ — иностарнный агент) заявил, что только Сербия может определить то, каким образом будет решаться проблема Косово, в то время как у Пендаровски (президент Северной Македонии Стево Пендаровски) никто ничего не спрашивал и не просил высказать его мнение.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, со свойственной представителям силовых ведомств прямотой Вулин отметил, что «Пендаровски вообще мало кто о чем-то спрашивает, тем более его мнения о проблемах соседних государств»:

«Президент Северной Македонии может спокойно помолчать на языке, который никто, кроме Сербии, не признает, а на других языках он может молчать ещё дольше, поскольку никто не требует или не принимает его мнения», — заявил Вулин.

Напомним, ранее Пендаровски категорически выступил против «коррекции границ» между Сербией и Косово, предполагающей территориальный обмен. Параллельно Болгария оказывает давление на Северную Македонию по вопросам национальной идентичности.

Читайте также: Глава МИД Болгарии: македонцы как народ были созданы в 1944 году

Читайте ранее в этом сюжете: Македония выступает против «коррекции границы» между Сербией и Косово