Мадрид, , 15:41 — REGNUM Запрос к конгрессу депутатов Испании на продление на территории страны режима повышенной готовности, ведённого из-за пандемии коронавируса, намеревается направить испанское правительство. Об этом 16 мая сообщил на пресс-конференции глава правительства Испании Педро Санчес.

«Правительство Испании запросит конгресс депутатов о новом продлении режима повышенной готовности», — заявил глава испанского правительства.

Также он отметил, что новый режим будет другим, так как ситуация в стране теперь изменилась и сначала это должен быть последний этап нынешнего режима, который должен продлиться до конца деэскалации.

«Мы запросим конгресс депутатов, чтобы вместо 15 дней продолжительность была около одного месяца», — указал Санчес.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число летальных исходов от COVID-19 на территории Испании за минувшие сутки составляет 102 случая и данный показатель является минимальным с середины марта нынешнего года.