Веллингтон, , 15:37 — REGNUM Премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн не пустили в кафе в Веллингтоне из-за новых правил, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

Отмечается, что инцидент произошел утром 16 мая. Ардерн со своим женихом Кларком Гейфордом пытались зайти в кафе Olive, однако их не пустили, потому что оно было максимально заполнено согласно новому регламенту.

По словам очевидцев, когда место освободилось, сотрудники кафе догнали их на улице и предложили вернуться. Так они поступают в отношении всех клиентов, уточнил директор заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Новой Зеландии выявили первый за четыре дня случай заражения коронавирусом нового типа.

Отметим, 13 мая в Новой Зеландии был отменен режим чрезвычайного положения. Кроме того, ряд карантинных ограничений в стране был значительно ослаблен.

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