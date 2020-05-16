Самара, , 15:52 — REGNUM Нарушителей режима самоизоляции в Самаре будут устанавливать при помощи беспилотников. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация с этих летательных аппаратов в онлайн режиме будет поступать сотрудникам правоохранительных органов для оперативного реагирования, и принятия соответствующих мер к нарушителям режима.

Отмечается, что беспилотники будут мониторить ситуацию для недопущения массового скопления людей.

Ранее сообщалось о том, что в Самарской области продолжает действовать режим повышенной готовности. В связи с этим все общественные пространства закрыты, а к нарушителей режима будут штрафовать.

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