Рязань, , 15:36 — REGNUM Доследственные проверки по фактам невыплат денег водителям и фельдшерам бригад скорой помощи начаты в Рязанской области. Жалобы изложили работники межрайонной больницы и клинической станции скорой помощи, сообщили 16 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Информация о полных или частичных невыплатах денежных средств появилась в интернете 15 мая. Работники Рязанской межрайонной больницы и клинической станции скорой помощи записали обращение к президенту России, в котором утверждают, что получили от трёх до семи тысяч рублей, вместо положенных 25 тысяч рублей. По словам медработников, им объяснили, что доплаты высчитывают за отработанные часы и им нужно доказать, что они контактировали с коронавирусными пациентами.

Следователи в ходе проверок намерены установить размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников, дать им правовую оценку. Ход и результаты процессуальных проверок находятся на контроле руководителя регионального СК.