Алма-Ата, Казахстан, , 15:32 — REGNUM В Алма-Ате скончалась сотрудница центральной городской клинической больницы, которая ранее заразилась коронавирусом. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алма-Аты.

Коронавирус у пациентки выявили 16 апреля. Несмотря на усилия медиков у женщины наблюдался синдром полиорганной недостаточности. Сотрудника центральной больницы работала лифтером.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 мая в Казахстане выявили 5850 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2959 человек, скончались — 34. Всего в республике выздоровели 50% пациентов.

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