Челябинск, , 15:26 — REGNUM В Челябинской области скончались ещё два пациента с COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.

У обоих он стал сопутствующим. У 79-летней женщины развился отёк лёгких при ишемической болезни сердца сахарном диабете. А 71-летний мужчина умер от хронической обструктивной болезни лёгких в четвёртой стадии.

С начала пандемии умерли 18 человек, у которых был подтверждён коронавирус. Из них пятеро — от ковидной пневмонии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области умерли 16 человек с COVID-19