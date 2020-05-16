Москва, , 15:20 — REGNUM Медиками были выявлены изменения проявлений нового коронавируса. Об этом 16 мая рассказала главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия 1».

«Вирус меняет свои, так скажем, проявления», — заявила врач и добавила, что сюда входят такие проявления как поражение эндотелия мелких сосудов и кожные проявления, и что все это не может не настораживать.

Также она рассказала, что в случае с коронавирусом переливание плазмы крови вылечившихся к здоровым людям не дает положительного эффекта, так как в этом случае иммунитет антитела уничтожает и здоровый организм «ничего не запомнит».

«Поэтому это работает только у заболевших пациентов», — заключила Лысенко.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» может получить мышей с генами человека для создания вакцины против COVID-19 уже в июне.