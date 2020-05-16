Ташкент, , 15:16 — REGNUM Следователи в Узбекистане проверяют четыре причины прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов на заседании международного пресс-клуба.

Среди основных версий следователи рассматривают: ошибку при проектировании, несоблюдение строительных норм, ошибку в процессе эксплуатации и стихийное бедствие.

В рамках возбужденного уголовного дела изучено десять экспертных лабораторно-аналитических исследований. Для определения качества строительных материалов также проводится экспертиза.

Напомним, 1 мая произошло частичное разрушение дамбы Сардобинского водохранилища. В результате аварии затопило несколько населенных пунктов в Узбекистане и Казахстане.

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