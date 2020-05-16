Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 15:09 — REGNUM На Ямале возбуждено уголовное дело по факту смертельного отравления водкой восьмилетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

На данный момент установлено, что рано утром 14 мая в Гыданскую участковую больницу доставлен восьмилетний мальчик с признаками отравления. Врачам его спасти не удалось.

Выяснилось, что накануне вечером ребёнок, оставленный в квартире без присмотра родителей, выпил водку, которая находилась в доме в открытом доступе.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз, в том числе гистологическое и химическое исследование.