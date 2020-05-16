Кострома, , 14:59 — REGNUM Трое сотрудников костромской областной телерадиокомпании «Русь» заразились коронавирусом. Об этом сообщается на сайте компании.

«У трёх сотрудников областной телерадиокомпании «Русь» подтверждён коронавирус. До 1 июня ОТРК «Русь» на паузе. Но мы продолжаем делать новости онлайн», — сообщили журналисты.

Ранее, как писал «Kostroma.Today» около 40 работников прессы сдали биопробы на коронавирус. Сотрудники СМИ регулярно посещают пресс-подходы, на которых присутствуют заместители губернатора, главный санитарный врач по региону и глава области Сергей Ситников.

По долгу службы журналисты общаются с большим количеством людей и соответственно, находятся в группе риска. Коллектив ОТРК «Русь» ушёл на карантин до 1 июня. По факту заражения Роспотребнадзор начал расследование.

Всего по данным на 16 мая в Костромской области SARS-CoV-2 выявлен и подтвержден у 460 человек, за сутки к общему числу прибавилось 8 новых заражённых.