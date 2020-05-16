Мадрид, , 14:48 — REGNUM Число летальных исходов от COVID-19 на территории Испании за минувшие сутки составляет 102 случая. Об этом 16 мая сообщает минздрав страны.

Уточняется, что этот показатель является минимальным с середины марта нынешнего года, при этом 15 мая стало известно о 138 скончавшихся.

Таким образом общее число умерших от COVID-19 в стране стало 27 563 человека.

Кроме этого, сообщается, что общее число инфицированных коронавирусом в Испании на сегодня составляет 230 698 (+539 за сутки) при 146 446 вылечившихся (+1 663).

Отметим, антирекордом по числу умерших от COVID-19 в стране стало 1 апреля, когда от нового заболевания за сутки умерло 950 пациентов