Москва, , 14:47 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовные дела против разместивших на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистских преступников, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, в настоящее время следователи допрашивают четверых подозреваемых, это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска.

Кроме того, следователи установили других подозреваемых, среди них есть граждане Украины, Эстонии и ряда других государств. Расследование уголовных дел продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии и в день 75-летия Победы советского народа над фашистскими оккупантами в Великой Отечественной войне сайт акции «Бессмертный полк» подвергся нескольким хакерским атакам.

Так, на сайте появились анкеты с фотографиями нацистов, а также поступило более 90 млн запросов, из-за чего процессорные мощности виртуального сервера были израсходованы и сайт некоторое время был недоступен для пользователей.

Благодаря службе безопасности сайтов проекта удалось зафиксировать все ip-адреса, с которых пытались отправить анкеты на участие в шествии с фотографиями офицеров германского вермахта.

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