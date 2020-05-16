Армавир, Краснодарский край, , 14:35 — REGNUM Прокуратура Краснодарского края начала проверку в связи с информацией о нарушениях при начислении федеральных стимулирующих выплат сотрудникам одной из подстанций скорой медицинской помощи Армавира, сообщили 16 мая в пресс-службе прокуратуры края.

«Органами прокуратуры Краснодарского края организована проверка, инициирована встреча с коллективом и руководством подстанции скорой медицинской помощи. По результатам проверки будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования», — говорится в сообщении.

На информацию о нарушениях отреагировали и в администрации края — в Армавир по поручению губернатора срочно направлена краевая комиссия для детальной проверки организации выплат медработникам.

«Деньги на выплаты медикам, работающим с Ковид-19, в медучреждения региона были доведены вовремя. Специалисты министерства здравоохранения края сверят расчет и сроки выплаты каждому сотруднику в Армавире. Если подтвердятся нарушения, будут приняты жесткие дисциплинарные меры ко всем ответственным, в том числе, кадровые», — прокомментировали в краевой администрации.