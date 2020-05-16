Москва, , 14:35 — REGNUM Количество поездок китайских туристов в Россию сократилось в первом квартале 2020 года на 66,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что за первый квартал 2020 года Россию посетило 113,8 тысяч граждан Китая.

По этому показателю Китай опустился на 11-е место, уступив Киргизии, Финляндии, Армении, Абхазии и Польше. В 2019 году Китай был на пятом месте после Украины, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.