Киев, , 14:40 — REGNUM Предки множества народов могли когда-то выйти из Галичины — региона на западе Украины, считают авторы украинского учебника по географии за восьмой класс. На сенсационное «открытие» украинских педагогов обратил внимание глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 16 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

В учебнике географии, написанном Масляк П.О. и Капирулиной С.Л., сказано:

«Географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеяне, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галия), вероятно указывает на то, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины».

Далее говорится о различии между народами, а в качестве иллюстрации дана таблица слов, которые примерно одинаково звучат на украинском, белорусском, польском, словацком и чешском языках, но кардинально отличаются в русском языке.

В комментариях к сообщению умозаключения авторов украинского учебника вызвали массу насмешек.

«Ещё про Сенегал забыли — Синяя Галичина», — пошутил Долинский.

Отметим, учебник был издан в 2016 году в городе Каменец-Подольский и имеет рекомендацию министерства образования Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила, что участники массового убийства людей в Одессе 2 мая должны ездить по украинским школам и рассказывать школьникам, как правильно жечь «сепаратистов».

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