Орел, , 14:27 — REGNUM Нарушения при предоставлении стимулирующих выплат работникам медицинских учреждений, работающим с коронавирусной инфекцией, выявила прокуратура Орловской области, об этом ИА REGNUM 16 мая сообщила старший помощник облпрокурора Татьяна Цуканова.

В частности, в соответствии с требованием федерального законодательства выплаты медикам должны производиться на сновании локальных нормативных актов медицинских организаций, согласованных с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

«Вопреки требованиям закона департаментом здравоохранения Орловской области не была обеспечена своевременная разработка соответствующих локальных нормативных правовых актов в ряде медицинских учреждений области, что привело к отсутствию единого подхода к осуществлению выплат стимулирующего характера и нарушению сроков и размеров выплат в нескольких районах области», — сообщили в прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление первому заместителю губернатора и председателя правительства Орловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура региона начала проверки выплат медицинским работникам. 14 мая руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин отчитался о полной выплате надбавок за апрель медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.

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