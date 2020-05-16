Самара, , 14:23 — REGNUM Снижение температуры воздуха до минус двух градусов мороза ожидается в Самарской области. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что снижение температуры ожидается ночами 17 мая и 18 мая. В связи с этим спасатели рекомендуют жителям одеваться теплее и не упускать из поля зрения детей.

Кроме этого, рекомендуется принять меры к защите растений, которые могут пострадать во время заморозков.

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