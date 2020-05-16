Ханты-Мансийск, , 14:14 — REGNUM В Югре за последние сутки зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по ХМАО.

Основная масса новых заражений пришлась на Сургутский район и Сургут — 55 случаев и 11 соответственно.

Всего с начала пандемии в Югре зарегистрировано 1 048 лабораторно подтверждённых тестов на SARS-CoV-2. Из них вылечились 360 человек, восемь скончались.

По данным департамента здравоохранения ХМАО, в регионе 40 человек с COVID-19 находятся в реанимационных отделениях медучреждений Югры, 20 из них в тяжёлом состоянии, семеро подключены к аппаратам ИВЛ.