Таллин, , 14:13 — REGNUM Общее число выявленных на территории Эстонии случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки выросло на 4 и теперь составляет 1770. Об этом 16 мая сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус COVID-19 диагностировали у 1770 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в нем указывается, что с начала пандемии в стране было проведено свыше 69 тысяч тестов на наличие в организме коронавируса.

Также уточняется, что в эстонских больницах в настоящее время находится 41 пациент, пятеро из которых подключено к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Омане за сутки выявили 404 случая заражения коронавирусом.