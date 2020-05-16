Киев, , 14:10 — REGNUM Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовил законопроект о призыве на военную службу резервистов без объявления мобилизации. Об этом сообщается на странице генштаба ВСУ в Facebook.

Новый вид призыва будет осуществляться на срок до шести месяцев и касаться лиц, заключивших контракт с воинскими частями о прохождении службы в военном резерве.

Отмечается, что изменения направлены на доукомплектование ВСУ и других военных формирований в случае кризисной ситуации.

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