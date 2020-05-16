Самара, , 14:08 — REGNUM Подъем уровня воды ожидается в реке Волга около Самары. Об этом 16 мая предупреждает МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, уровень воды может подняться с 16 мая из-за увеличения сбросов воды через гидроузел Жигулёвской ГЭС.

Спасатели предупреждают о возможном подтоплении прибрежных территорий. Поэтому собственникам участков, которые прилегают к рекам Волга, Самара и Сок рекомендуют быть очень осторожными.

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