Лондон, , 13:54 — REGNUM Коронавирусом в Великобритании переболел российский предприниматель Евгений Чичваркин. Об этом он написал 16 мая на своей странице в Instagram.

Медики выявили у предпринимателя антитела к коронавирусу. Чичваркин описал симптомы заболевания. «Слабость, сонливость, небольшая температура», — написал бизнесмен. Он добавил, что на десять дней пропадало обоняние.

Отметим, сооснователь сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин с 2008 года проживает в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом.