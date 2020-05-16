Москва, , 13:45 — REGNUM Ограничительные меры в Москве сохранятся в полном объеме до 22 мая. Об этом 16 мая заявил первый заместитель главы аппарата мэра, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире «Эхо Москвы».

По его словам, до 21−22 мая говорить о смягчении карантинных ограничений преждевременно. Чиновник отметил, что снижение темпов роста новых случаев заражения пока не позволяет делать конкретных выводов.

«Две недели после майских надо подождать и посмотреть на эту динамику, и после этого, наверное, принимать какие-то решения», — сказал Немерюк.

Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции в Москве введен с 29 марта. В настоящее время режим продлен до 31 мая. Пропускной режим на транспорте действует с 15 апреля, в с 12 мая ношение перчаток и масок в общественных местах стало обязательным.

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