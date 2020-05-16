Москва, , 13:35 — REGNUM Министерство транспорта России работает над вопросом продажи масок и перчаток на всех транспортных объектах в стране, заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

Министр сегодня, 16 мая, проверял работу транспортного комплекса Москвы в новых условиях из-за пандемии коронавируса. В кассе Белорусского вокзала Дитрих купил маску и перчатки.

«Мы как раз работаем над тем, чтобы это можно было сделать на каждом объекте», — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли купить маску и перчатки на каждом транспортном объекте.

По словам министра, многие пассажиры говорят, что с радостью возвращаются на работу и в поездки, но многим страшно от того, что они могут заразиться.

«Именно для того, чтобы эту боязнь, этот риск снизить, показать, что транспорт сегодня безопасен, именно для этого всё это мы делаем», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил об обязательном ношении масок и перчаток в общественном транспорте, в магазинах и торговых центрах. Требование вступило в силу 12 мая. После этого спрос на медицинские маски в Москве вырос в два раза.

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