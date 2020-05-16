Москва, , 13:25 — REGNUM Медицинская реабилитация понадобится пациентам, которые излечились от тяжелой формы COVID-19. Такое мнение 16 мая высказал член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой пульмонологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

«Реабилитация требуется пациентам, которые перенесли тяжелые формы пневмонии», — приводит его слова сайт Минздрава.

Также он уточнил, что таковыми являются пациенты, у которых по причине тяжелой формы протекания нового заболевания снизилась легочная функция и им нужно восстановить последнюю, на что потребуется какое-то время для проведения мероприятий реабилитационного характера.

Кроме этого, как сказал Авдеев, реабилитация потребуется пациентам, проведшим долгое время в стационарах и в том числе — в отделениях реанимации и на аппаратах ИВЛ, потом что у них есть огромный риск потери мышечной массы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 99 новых положительных тестов на коронавирус было выявлено в Калужской области 16 мая.