Джакарта, , 13:24 — REGNUM В столице Индонезии Джакарте выявлено 5795 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

Известно, что в Джакарте выявлено 5795 случаев заражения, из них 1292 человека пошли на поправку, 475 пациентов скончались, 1908 пациентов все еще проходят лечение в больнице, а 2120 человек проходят самоизоляцию дома.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 мая 2020 года в Индонезии выявлено 17 025 случаев заражения SARS-CoV-2.

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