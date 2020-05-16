Иерусалим, , 13:24 — REGNUM В Израиле за сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в стране составляет 16 606 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 267 человек. За прошедшие сутки скончался один человек. Общее число выздоровевших достигло 12 тыс. 820 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 556 тыс. человек.