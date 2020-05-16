Калуга, 16 мая 2020, 13:22 — REGNUM 99 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 16 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.
По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 2409 положительных тестов. 1917 человек находятся на лечении. 473 человек выздоровели, 19 человек умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (462), в Обнинске (313), Боровском районе (237), в Малоярославецком районе (163) и в Жуковском районе (112).
Стационарное лечение в больницах проходят 787 человек, 248 из них с кислородной поддержкой, 17 — на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
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