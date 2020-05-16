Элиста, , 13:18 — REGNUM 38 новых случаев заражения выявлено на территории Республики Калмыкия за последние сутки, один пациент скончался. Данные 16 мая приводит республиканский минздрав.

Всего в регионе на 16 мая подтверждено 693 случая заражения коронавирусной инфекцией. 15 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, в том числе шесть человек на ИВЛ.

Выздоровели 199 пациентов. Сообщается также о восьми скончавшихся пациентах с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус — по данным на 15 мая летальных случаев было семь.