Архангельск, , 13:17 — REGNUM За сутки в Архангельской области выявлено 50 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших составило 688 человек, из них 256 уже выздоровели и выписаны из больниц. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе. Среди новых заболевших — 11 пациентов и два сотрудника карантинных отделений Архангельской областной клинической больницы; девять архангелогородцев, 24 северодвинца; один пациент Котласской ЦГБ, один житель Приморского района и один житель Вельского района, которые госпитализированы в Архангельскую областную клиническую больницу.

В статистику новых зарегистрированных случаев включен также скончавшийся 60-летний пациент Северодвинской городской клинической больницы № 2. Врачам также не удалось спасти двух пациенток в возрасте 50 лет и 81 года, которые проходили лечение в Архангельской областной клинической больнице. Причины смерти умерших пациентов будут установлены после патологоанатомических исследований. По данным штаба, под наблюдением медиков находятся 927 человек. На коронавирус обследовано 32 838 граждан.