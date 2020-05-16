Москва, , 13:14 — REGNUM Власти столицы России считают, что бесплатная раздача ими индивидуальных защитных медицинских масок может привести к разного вида спекуляциям. Об этом 16 мая рассказал первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Любая бесплатная раздача приводит к тому, что возникают спекуляции», — заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Также чиновник отметил, что в случае бесплатной раздачи может возникнуть некий темный рынок и потому это не является выходом из положения, тем более, что связанная с этим ситуация является в столице России спокойной.

«В том же самом Париже возник сразу черный рынок масок и спекуляция: если где-то выдается бесплатно, то это «бесплатно» где-то возникает за «платно», — подчеркнул Немерюк и уточнил, что это подтверждённый мировой практикой факт.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 12 мая в Москве стало обязательным ношение защитной маски и перчаток и штраф за их отсутствие составляет 4 тыс. рублей.