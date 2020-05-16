Кишинёв, , 13:17 — REGNUM В медицинских учреждениях Молдавии с 16 мая возобновляется оказание некоторых медицинских услуг. Об этом сообщает 16 мая Ipn. md со ссылкой на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Предусматривается оказание однодневных услуг хирургического профиля, а также проведение хирургических операций пациентам с низким анестетическим риском.

В условиях стационара возобновляется оказание услуг по раннему восстановлению для пациентов, перенесших инсульт, инфаркт миокарда, получивших травму. Первичную медицинскую помощь в медицинских учреждениях можно будет получить по предварительной записи во избежание очередей.

С 16 мая также возобновляются медицинские осмотры в амбулаторных условиях, в частности, консультации в целях диагностики и лечения, плановые обследования, вакцинация.

Возобновляются также консультации, связанные с направлением на комиссию для первичного или повторного установления группы инвалидности.

Также возобновляется оказание стоматологической помощи, спектр которой в связи с пандемией ранее был сужен до оказания экстренной стоматологической помощи. В частности, речь идет о возобновлении плановых консультаций при условии соблюдения врачами и пациентами предусмотренных мер предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии коронавирус выявили у 5745 человек.