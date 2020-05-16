Смоленск, , 13:12 — REGNUM 41 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Смоленской области за последние сутки, сообщили 16 мая в региональном оперштабе.

Всего с 18 марта по 16 мая на территории региона подтверждено 1 тыс. 146 случаев заражения коронавирусом, носители выявлены на большинстве территорий региона, кроме Велижского, Ершичского, Хиславичского и Холм-Жирковского районов.

348 пациентов выздоровели, также 11 пациентов с выявленными положительными тестами на коронавирус скончались. В настоящее время в регионе под медицинским наблюдением находится 4 тыс. 053 человека, из них 3407 в режиме самоизоляции, 646 в специализированных медицинских учреждениях.