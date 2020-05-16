Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM В петербургский аэропорт «Пулково» в субботу, 16 мая, прибудет самолёт А-319 авиакомпании Cyprus Airways из Ларнаки (Кипр). На нем в город на Неве вернутся 36 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также несколько жителей регионов Северо-Запада.

Согласно данным онлайн-табло «Пулково», прибытие рейса CY 412 ожидается в 14:40 мск.

Как и во всех предыдущих случаях «вывозных» рейсов, вернувшиеся на родину граждане РФ пройдут санитарный контроль, у них возьмут анализы на коронавирусную инфекцию, продезинфецируют их багаж и организованно развезут людей по местам проживания в Петербурге и Ленобласти, где они обязаны будут соблюдать 14-дневный строгий карантин.

«Жители других регионов проведут дни самоизоляции в одном из пансионатов Курортного района. Сейчас там на обсервации находится 173 человека», — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Там подсчитали, что с момента введения ограничений Петербург уже принял около 30 специальных вывозных рейсов.

Добавим, что до 19 мая Петербург примет еще четыре вывозных рейса с соотечественниками.

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