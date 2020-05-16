Ташкент, 16 мая 2020, 13:04 — REGNUM Ташкентский зоопарк возобновил свою работу с повышенными санитарными требованиями. Об этом 16 мая сообщили в официальном Telegram-канале зоопарка.
На территорию зоопарка разрешается заходить только в масках и группами не более двух человек, кроме семей. Социальная дистанция должна составлять два метра. Посетителям рекомендуется избегать прикосновений друг к другу. При повышенной температуре тела вход в зоопарк запретят.
Напомним, ташкентский зоопарк закрыли на карантин с 19 марта. Вместе с тем зоологи продолжили свою работу, и животные содержались в надлежащих условиях.
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