Ташкент, , 13:04 — REGNUM Ташкентский зоопарк возобновил свою работу с повышенными санитарными требованиями. Об этом 16 мая сообщили в официальном Telegram-канале зоопарка.

На территорию зоопарка разрешается заходить только в масках и группами не более двух человек, кроме семей. Социальная дистанция должна составлять два метра. Посетителям рекомендуется избегать прикосновений друг к другу. При повышенной температуре тела вход в зоопарк запретят.

Напомним, ташкентский зоопарк закрыли на карантин с 19 марта. Вместе с тем зоологи продолжили свою работу, и животные содержались в надлежащих условиях.

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