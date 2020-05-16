Джакарта, , 13:04 — REGNUM Хорошие новости были переданы директором парка Taman Safari Indonesia в Богоре Янсеном Манангсангом о рождении в зоопарке слоненка, которого назвали «Ковид», сообщает Media Indonesia.

Поскольку слоненок родился во время пандемии COVID-19, новорожденному суматранскому слону дали имя «Ковид».

"Этот слоненок родился утром 28 апреля. Он весит 82,25 кг при росте 90 сантиметров», — уточнил Янсен Манангсанг, добавив, что это 29-й слоненок, родившийся в Taman Safari Indonesia в Богоре, где всего проживает 51 слон.

Известно также, что слонята в парке Taman Safari Indonesia в Пригене в провинции Восточная Ява получили имя «Корона», а жираф, рожденный в зоопарке на Бали, тоже получил имя «Ковид».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 мая 2020 года в Индонезии выявлено более 17 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.

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