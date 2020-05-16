Орел, , 13:02 — REGNUM 52 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за последние сутки, сообщил 16 мая региональный оперштаб.

Всего в регионе подтверждено 1 тыс. 381 случай заражения коронавирусом. 412 человек, у которых ранее были подтверждены положительные тесты на коронавирус, выздоровели. Десять пациентов скончались.

На данный момент среди муниципалитетов по числу заражений лидирует Орёл — 564 случая, на втором месте Мценск и Мценский район — 197 случаев, 139 носителей выявлено в Орловском районе.