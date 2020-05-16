Иокогама, Япония, , 13:00 — REGNUM Круизный лайнер Diamond Princess, ранее задержанный в японском порту Иокогама из-за вспышки нового коронавируса и долго являвшийся вторым за пределами КНР очагом по распространению новой инфекции, покинул Японию. Об этом 16 мая сообщает телеканал NHK.

По данным источника, судно направляется в Индонезию, однако какой именно будет его маршрут оттуда, не указывается.

При этом все круизы Diamond Princess официально приостановлены до октября нынешнего года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля текущего года лайнер вернулся из круиза в Иокогаму, и на нем был выявлен гражданин КНР с коронавирусом. После этого на судне был объявлен 14-дневный карантин, и на борту судна было зафиксировано 712 зараженных новым вирусом, что и сделало Diamond Princess на тот момент вторым по масштабам очагом распространения инфекции за пределами Китая.

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