Уфа, , 13:03 — REGNUM Еще 25 жителей Башкирии вернутся на родину из-за рубежа. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 17 мая ожидается прибытие в аэропорт Казани самолета из Ташкента. На его борту прибудут 25 жителей Башкирии, которых на автобусах доставят в республику.

Отмечается, что при осуществлении трансфера прибывших пассажиров водители автотранспорта будут находиться в специальных костюмах и других средствах защиты. Все сопровождающие также будут в средствах защиты. В дороге люди будут обеспечены питанием и питьевой водой.

Колонну будут сопровождать сотрудники ГИБДД. Всех прибывших сразу же поместят в обсерватор «Юматово» на 14 дней. Там уже приготовлены максимально комфортные условия проживания для граждан.

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