Воронеж, 16 мая 2020, 12:57 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, данные 16 мая опубликовал региональный оперштаб.
«Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа», — сообщили в оперштабе.
Всего в регионе подтверждено 1 тыс. 113 случаев заражения коронавирусом. 552 человека выздоровели, 15 человек скончались.
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