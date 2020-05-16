Томск, , 12:56 — REGNUM За минувшие сутки в Томской области подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 мая в администрации региона.

11 человек, в том числе трое с пневмонией и восемь с симптомами ОРВИ, госпитализированы. Ещё у троих нет симптомов, они изолированы на дому.

12 человек контактировали с ранее заражёнными. Источники заражения ещё двоих выясняют эпидемиологи.

Всего в Томской области по состоянию на 16 мая коронавирус выявлен у 343 человек. 96 человек уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе скончались четыре пациента с коронавирусом.