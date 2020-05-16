Нур-Султан, , 12:50 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не планирует праздновать свой день рождения. Об этом 16 мая написал пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали на своей странице в Facebook.

17 мая Токаеву исполняется 67 лет. Уали отметил, что никаких мероприятий в связи с этой датой отмечаться не будет. «Даже сотрудников администрации попросили воздержаться от поздравлений и сувениров», — написал пресс-секретарь.

Представитель главы государства добавил, что президент не любит праздновать этот день, так как в его семье было не принято отмечать дни рождения. Вместе с тем от глав государств поступают поздравления, отметил Уали.