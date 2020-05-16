Москва, 16 мая 2020, 12:49 — REGNUM В Москве за сутки выявлено 3505 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в столичном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Таким образом, общее число выявленных случаев заражения в столице достигло 138 696. От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 1432 человек, выздоровели — 26 032.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России за прошедшие сутки выявлено 9200 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев составило 272 043.
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