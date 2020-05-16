Тула, , 12:48 — REGNUM 101 новый случай заражения коронавирусом выявлен на территории Тульской области за последние сутки, об этом сообщил 16 мая региональный оперштаб.

Также за сутки подтверждён один летальный исход. В больнице скончалась 63-летняя женщина. У неё был подтверждён диагноз COVID-19. Как сообщается, пациентка поступила в стационар в тяжелом состоянии, спасти её не смогли — она скончалась от двусторонней пневмонии.

Всего в регионе подтверждено 2 тыс. 364 случаев заражения коронавирусом. 643 человека выздоровели, в том числе 91 пациент — за последние сутки. 19 человек скончались.