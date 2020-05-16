Пермь, , 12:47 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 мая, увеличилось число летальных исходов пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Умерли две пациентки. Их смерть медики не связывают с коронавирусной инфекцией. У одной женщины имелось онкологическое заболевание, а у другой — легочная эмболия.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 26 смертей пациентов, зараженных коронавирусом: в 12 случаях смерть наступила из-за COVID-19, а в 14 случаях у пациентов была выявлена коронавирусная инфекция, но смерть наступила по иной причине.